Eventi: Regione, Rugby Udine Union Fvg valorizza settore giovanile

Presentate le nuove divise della società



Trieste, 28 feb - La presenza sul territorio di realtà sportive di lungo corso è fondamentale per rappresentare la Regione attraverso lo sport e i suoi valori e il Rugby Udine, che si sta avvicinando al traguardo dei cento anni di attività, ne è un chiaro esempio. Una società che ha sempre tenuto alta la bandiera del Friuli Venezia Giulia, portandola fino alla serie A, e che si distingue anche per la promozione e la valorizzazione del settore giovanile. I ragazzi, nel loro percorso di crescita, hanno bisogno di apprendere il significato della lealtà e dell'importanza di stare in gruppo: tutti principi che il rugby riesce a trasmettere al meglio.



È il messaggio che l'assessore regionale alle Finanze porterà questa sera alla presentazione delle nuove divise da gioco del Rugby Udine Union Fvg.



La società nata nel 1928 conta attualmente una prima squadra in serie C e sei formazioni giovanili dall'under 7 all'under 17, per un totale di oltre 200 tesserati. Le nuove maglie mantengono come colori distintivi il bianco e il nero, con un ulteriore richiamo alla città di Udine oltre a quello già contenuto nello stemma sociale.