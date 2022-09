Eventi: Regione sarà sempre al fianco della Maratonina di Udine

Udine, 7 set - La Regione c'è e sempre ci sarà al fianco della Maratonina di Udine, del suo comitato organizzatore e delle centinaia di volontari che la rendono possibile.



È un messaggio di gratitudine e di stima quello che l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo ha portato oggi a nome della Regione alla presentazione della 22^ edizione della Maratonina Internazionale Città di Udine che si svolgerà domenica 18 settembre, con partenza alle ore 9.30 da piazza I Maggio, di fronte all'istituto Sello, e arrivo in via Vittorio Veneto. Sono già oltre 900 gli iscritti alla ventun chilometri il cui tracciato è tra i più veloci del circuito nazionale Fidal.



La manifestazione torna ad abbracciare l'intero weekend con eventi sportivi, di aggregazione e musicali fin dalla serata di venerdì 16, che proseguiranno nella giornata di sabato.



La Regione, come è stato detto, ringrazia sentitamente il gruppo ristretto degli organizzatori che in questi anni difficili, in cui la pandemia ha reso complesso pensare e realizzare una manifestazione come questa, hanno saputo mantenere vivo l'evento. Un profondo ringraziamento è stato rivolto anche agli oltre 200 volontari senza cui non sarebbe stato possibile concretizzare tutto questo.



Il merito principale, per questa e per le tante manifestazioni storiche che animano tutta la regione, va alla passione delle associazioni e alla generosità del volontariato.



Dall'esponente dell'Esecutivo regionale è giunto anche un plauso alla scelta di ampliare la manifestazione con eventi collaterali sportivi e per famiglie, che abbracciano una platea più vasta e composta non solo di professionisti.



Fondamentale il sostegno degli sponsor, su tutti Civibank, che si fa carico di una parte dei costi e il cui contributo determinante dimostra la volontà della banca di continuare ad essere un punto di riferimento per il territorio e per il suo tessuto imprenditoriale.



L'evento promosso dall'Asd Maratonina Udinese, presieduta da Paolo Bordon, ha recuperato il programma integrale che include anche il ritorno della StraUdine con l'obiettivo di diffondere lo sport a tutti i livelli. Lo svolgimento della maratonina udinese coincide inoltre con un'ulteriore iniziativa, l'avvio del circuito "Fai Poker", destinato poi a toccare le competizioni di Trieste, Verona e Palmanova con l'intento di mettere in rete Friuli Venezia Giulia e Veneto.



Insieme all'esponente della Giunta regionale e al presidente Bordon, sono intervenuti alla presentazione anche il presidente del Consiglio regionale, l'assessore ai grandi eventi del Comune di Udine, il sindaco di Tavagnacco, il cui territorio è lambito dal circuito, il presidente della Fidal regionale Massimo Di Giorgio e, in rappresentanza degli sponsor, il vicepresidente di Civibank Guglielmo Pelizzo e Fabrizio Cicero Santalena, direttore regionale Despar FVG. ARC/SSA/gg