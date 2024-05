Eventi: Regione, Sci Club 70 società modello

L'assessore alle Autonomie locali alle premiazioni del Memorial Dario Rinaldi Trieste, 18 mag - Se la sfida iniziale dei fondatori del sodalizio era quella di consolidare la presenza di uno Sci Club in una città di mare come Trieste, non soltanto quell'obiettivo è stato conseguito, ma è stato anche arricchito con tanti successi e trofei vinti che rendono orgogliosi gli atleti e i dirigenti del Società, oltre i rappresentanti delle istituzioni del territorio, le quali saranno sempre in prima fila tra i sostenitori economici del Club.Questo il concetto espresso a Trieste dall'assessore regionale alle Autonomie locali nel corso delle premiazioni nell'ambito dell'evento "Un anno di sport con lo Sci Club 70 Memorial Dario Rinaldi", in ricordo dell'ex assessore regionale scomparso due anni fa. Presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Trieste e il presidente del Comitato regionale del Coni.Come ha spiegato il rappresentante della Giunta, l'Amministrazione regionale ha investito tanto sullo sport e lo farà anche in futuro. Ma questo non basta per scrivere storie di successo come quella dello Sci Club 70. Servono, infatti, in primo luogo idee innovative e coraggiose, oltre a tanta passione. La stessa che ha portato i fondatori del sodalizio sciistico triestino a realizzare nel tempo qualcosa di importante, con tanti giovani che nel corso degli anni hanno praticato lo sci alpino e nordico ai livelli più alti delle varie categorie.Infine, l'assessore ha sottolineato come, proprio il vedere tanti giovani e e giovanissimi atleti che partecipano con grande entusiasmo alle attività del Club, rappresenti un elemento capace di motivare in maniera importante le istituzioni a supportare con convinzione una realtà sportiva così trainante per molte famiglie. ARC/GG/ma