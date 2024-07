Eventi: Regione sostiene attività Cus e binomio istruzione-sport

L'assessore alle premiazioni di fine stagione del Centro sportivo universitario di Trieste Trieste, 1 lug - "La Regione, tramite il proprio ente dedicato al diritto allo studio (l'Ardis), promuove l'attività e la crescita dei Centri universitari sportivi del territorio. Riteniamo un tema fondamentale l'opportunità di portare avanti in parallelo il proprio percorso di studi e l'attività sportiva, coltivando e unendo talenti differenti". È quanto ha condiviso l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen portando il saluto istituzionale alla cerimonia di premiazione del Cus Trieste al termine della stagione 2023/2024. Sono stati consegnati riconoscimenti agli atleti che hanno registrato i maggiori successi in campo nazionale einternazionale e che hanno preso parte alle Universiadi e ai campionati nazionali nelle diverse discipline. Nell'occasione, è stata anche presentata la pubblicazione contenente tutta l'attività svolta dal Cus Trieste nell'ultimo anno, dedicata alla memoria del prof. Maurizio Fermeglia, già rettore dell'Università di Trieste dal 2013 al 19 e anima del Cus fino alla sua scomparsa avvenuta lo scorso febbraio. "L'attenzione da parte delle istituzioni per la pratica sportiva sta crescendo costantemente per tutti i livelli di istruzione - ha ricordato Rosolen nel suo intervento -. L'Amministrazione regionale conferma la volontà di continuare a investire per sostenere il binomio tra studio e sport". ARC/PAU/al