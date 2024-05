Eventi: Regione, sport più salute e ricerca è schema vincente

L'assessore delegato ha presentato la tre giorni di beneficenza e basket Trieste, 31 mag - Ci sono tutti i presupposti affinché questa manifestazione abbia successo e si consolidi nel tempo, unendo in maniera vincente lo sport, la salute e la ricerca.Questo in sintesi il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alle Autonomie locali nel corso della presentazione dell'evento 'A canestro per la ricerca' alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, dell'assessore comunale alle Politiche sociali e del giocatore della Pallacanestro Trieste Stefano Bossi.Come ha spiegato l'esponente della Giunta, l'Amministrazione regionale investe importanti risorse per la pratica sportiva, in particolare per quella che vede protagonisti i giovani, con l'obiettivo di far crescere i ragazzi trasmettendo i valori della lealtà, dell'amicizia e del sacrificio. Oltre a ciò, insegnando anche uno stile di vita sano, in cui il movimento, l'alimentazione e il rifiuto del fumo siano le basi di una prevenzione costante per tutto il corso della vita.A tutto questo, come ha aggiunto l'assessore, si associa la ricerca, perché le neoplasie si contrastano con le scoperte scientifiche che hanno consentito a tanti pazienti di superare la diagnosi migliorando le condizioni di vita.'A canestro per la ricerca' inizierà venerdì 14 giugno con una cena di beneficenza da Eataly e proseguirà sabato 15 e domenica 16 con due tornei di basket in piazzale Straulino. ARC/GG/al