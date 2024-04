Eventi: Regione, suggellato antico legame con Aeronautica militare

L'assessore alle Finanze alla cerimonia del conferimento della cittadinanza onoraria di San DanielePordenone, 30 apr - Il legame tra il Friuli e l'Aeronautica militare italiana è profondo, antico e più che mai vivo. Oggi questa lunga amicizia si rinnova con il conferimento della cittadinanza onoraria di San Daniele del Friuli, un atto di alto riconoscimento pubblico dell'opera meritoria della Forza Azzurra e tutti i suoi uomini e donne che quotidianamente operano per il bene di tutti noi. Quello tra San Daniele e l'Aeronautica è un sodalizio forte, che vede coinvolti non solo l'Amministrazione municipale, ma anche gli studenti del territorio in particolare dell'Isis Manzini e un'eccellenza come lo Scriptorium, che negli anni ha avuto il merito di realizzare grandi sogni.E' questo, in sintesi, uno dei concetti espressi dall'assessore regionale alle Finanze, questa sera, nel corso della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria all'Aeronautica militare italiana e al suo Capo di Stato maggiore, generale di squadra aerea Luca Goretti, che si è svolta nel palazzo della Biblioteca Guarneriana di San Daniele.Il riconoscimento di oggi, ha aggiunto l'assessore nel suo intervento, è il suggello di un antico rapporto tra questo territorio e l'Aeronautica, che vide la sperimentazione proprio su questi nostri cieli dei primi velivoli da caccia e delle prime tattiche, fino all'arrivo a Santa Caterina della sede del comando supremo durante la Prima guerra mondiale. Proprio da qui cominciò, dunque, l'avventura straordinaria della leggendaria Squadriglia degli Assi, con i nomi di piloti mitici ed eroici come Francesco Baracca. Una storia di pionieri che poi è proseguita fino all'espressione più alta rappresentata ancora oggi dalle acrobazie delle Frecce Tricolori, fiore all'occhiello delle Forze armate nei nostri cieli e orgoglio del Friuli Venezia Giulia.Per l'esponente della Giunta regionale, attraverso questa cerimonia si riconosce, oltre alla storia e alla tradizione dell'Aeronautica nelle nostre terre, anche il lavoro costante e prezioso che essa compie con i nostri giovani. Ne sono prova i progetti realizzati assieme agli studenti dell'Isis Manzini, che possono così vivere esperienze formativa affascinanti che aprono loro prospettive di crescita personale e nuovi orizzonti lavorativi. La presenza costante e altamente professionale dell'Aeronautica è testimonianza per regalare un sogno da realizzare alle giovani generazioni.E tra chi sogna in grande, ha voluto ricordare l'assessore, vi è anche lo Scriptorium di San Daniele: è ancora forte in noi l'emozione provata lo scorso settembre quando, a Roma, è stato annunciato che un foglio della Bibbia di Gutenberg, proprio grazie alla collaborazione con i vertici dell'Aeronautica, solcherà i confini dello spazio nella prossima missione internazionale.Un altro sogno che si realizza, come sottolineato ancora nell'intervento dell'assessore, grazie alla lungimiranza di comandanti, come il generale Luca Goretti, che hanno la sensibilità di comprendere come le espressioni più vive di un territorio siano beni inestimabili su cui investire e da valorizzare per una continua crescita della comunità. ARC/LIS/gg