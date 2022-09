Eventi: Regione, Thést Polcenigo valorizza tradizione e identità

Da quest'anno la manifestazione nel circuito 'Io sono Friuli Venezia Giulia' Polcenigo, 4 set - Grazie a una fruttuosa sinergia con l'amministrazione comunale, le associazioni locali e i volontari "Thést", l'antica fiera dei cesti di Polcenigo, è riuscita a coniugare la tradizione con l'evolversi di un'identità che sa dare valore alle proprie radici ma offre anche i servizi di una località attrattiva per visitatori e appassionati di artigianato. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari e Foreste inaugurando assieme all'assessore regionale alla Cultura la 349ma festa che rappresenta l'appuntamento più significativo di una serie di manifestazioni e incontri culturali che coinvolgono uno dei "borghi più belli d'Italia". Da quest'anno la festa si fregia del logo 'Io sono Friuli Venezia Giulia'. La fiera si tiene il primo fine settimana di settembre da più di trecento anni e la data è indicativa della funzione che aveva un tempo, ovvero una fiera nella quale i contadini si recavano per acquistare i recipienti per la vendemmia, i 'thestons'. Il sindaco, nella breve cerimonia in Municipio alla presenza delle massime autorità istituzionali che ha preceduto il tradizionale momento del trillo della campana in piazza, ha ringraziato la Regione per il sostegno che ha permesso all'evento di crescere, entrare nel circuito Io sono Friuli Venezia Giulia, e attrarre anche numerosi sponsor privati. L'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, complimentandosi con gli organizzatori per non essersi fermati nemmeno lo scorso anno nel corso della seconda fase della pandemia, ha confermato come sia stato raggiunto l'obiettivo di riportare al centro il valore della conoscenza artigianale della lavorazione dei materiali naturali: si tratta - è stato evidenziato - di un'operazione che trova profonde ragioni culturali che non si limitano a ragioni commerciali e poggia sulla passione di persone che pongono al centro il bene della propria comunità. ARC/EP/gg