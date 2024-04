Eventi: Regione,Trieste Spring Run rassegna che promuove il territorio

Trieste, 29 apr - La Trieste Spring Run non è soltanto sport ma è promozione, è comunicazione, è far vivere la città anche con la corsa family che richiama tantissime persone ed è per questo che l'Amministrazione regionale sostiene l'iniziativa non limitandosi al patrocinio bensì sostenendola dal punto di vista finanziario.È il messaggio portato dall'assessore regionale alle Autonomie locali e alla Sicurezza nello stand della manifestazione podistica che culminerà il 5 maggio a Trieste con la mezza maratona Trieste 21k.La presentazione della rassegna sportiva si è tenuta in piazza della Borsa, a cura degli organizzatori, l'Apd Miramar in collaborazione con l'Asd Trieste Atletica Aps e con il Comune di Trieste.La corsa interesserà l'intera provincia di Trieste per quattro giorni coinvolgendo le famiglie nel percorso più breve e gli agonisti nel tracciato competitivo e - questa la riflessione dell'assessore - avrà un'importante valenza turistica perché la Trieste Spring Run riesce a offrire uno spaccato del territorio che è assolutamente unico, proponendo una vetrina di immagini che uscirà dai confini nazionali.Il rappresentante dell'Esecutivo, oltre a complimentarsi con gli organizzatori, ha ringraziato tutti i volontari che seguiranno la manifestazione, che richiede il sostegno delle pubbliche amministrazioni ma anche di una rete di persone generose e motivate applicate al presidio delle strade e al supporto degli atleti, senza le quali la quattro giorni non potrebbe avere luogo. ARC/PPH/ma