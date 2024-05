Eventi: Regione, Trieste Spring Run spinge sviluppo turistico città

Trieste, 5 mag - Il successo della Trieste Spring Run 2024 spinge l'immagine e lo sviluppo turistico della città e del Friuli Venezia Giulia. Oggi alla partenza si potevano ascoltare le lingue e i dialetti più diversi di persone felici di partecipare a una manifestazione per tutti: appassionati di corsa di ogni età, bambini, famiglie e naturalmente i runner agonisti. Inoltre lungo il percorso di questa terza edizione in tanti si sono fermati per fotografare gli scorci meravigliosi del nostro territorio. Complimenti pertanto agli organizzatori che hanno saputo raccogliere il testimone di questo grande evento sportivo. L'auspicio è che questa iniziativa possa crescere ancora in futuro.

Questo in sintesi il commento degli assessori alle Autonomie locali e alla Difesa dell'ambiente che si sono cimentati, rispettivamente, nella mezza maratona Trieste 21K e nella Bavisela Family Run.

I due esponenti della Giunta regionale hanno anche partecipato alle premiazioni della Trieste Spring Run 2024 che, oltre a proporre un percorso unico nel suo genere lungo la Costiera triestina, per la prima volta ha attraversato l'iconico Porto Vivo.

Uno spazio riconsegnato alla città che la Regione sta rilanciando con convinzione nell'intento di creare nuove opportunità di sviluppo e di innovazione. ARC/TOF/pph