Eventi: Regione, Un mare di archeologia coinvolge scuole con successo

Trieste, 28 mag - "Un mare di archeologia", di cui l'incontro odierno al Revoltella sulla figura di Gesù è di fatto un'anteprima, è un festival che la Regione appoggia e che ha il merito di rivolgersi non tanto agli specialisti o a chi è già appassionato della materia ma soprattutto al grande pubblico e ai ragazzi. Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali portando il saluto dell'Amministrazione a Trieste all'apertura della giornata di studi storico-archeologici "Chi era l'uomo Gesù". Raccontare in modo semplice e diretto l'archeologia è una formula vincente - ha osservato l'assessore - come dimostra la crescente adesione delle scuole all'iniziativa e il successo dei laboratori. Il progetto che è proprio delle istituzioni e della Regione di avvicinare i cittadini alla Trieste della scienza e della conoscenza, continua a svilupparsi; accanto a iniziative collaudate come Trieste Next, mostra nuove potenzialità in un territorio che eccelle sotto il profilo della ricerca in un'ampia gamma di campi comprendenti anche la storia e l'archeologia e prospetta una condivisione del sapere a tutto tondo. La giornata di oggi al Revoltella ha nel programma relazioni di studiosi e esperti come Adriano Virgili, Gabriele Boccaccini, Francesca Romana Stasolla e Maurizio Lorber. ARC/PPH/al