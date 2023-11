Eventi: Roberti, 100 anni Triestina Vela traguardo storico

L'assessore ha partecipato alle premiazioni della 'Coppa città di Trieste per Paolo' Trieste, 14 nov - "Questa regata non ha rappresentato esclusivamente un momento di festa, ma è stata anche un'occasione per ricordare quei soci della Triestina della Vela che non sono più tra noi e che nella loro vita hanno contribuito a costruire i cent'anni di storia del sodalizio". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nel corso delle premiazioni della competizione velica 'Coppa città di Trieste per Paolo' che si sono tenute nella sede della Società Triestina della Vela. Come ha spiegato l'assessore, intervenuto in rappresentanza del governatore Massimiliano Fedriga, il centenario della società simboleggia un traguardo importante per lo sport cittadino e regionale. "Un secolo di storia - ha aggiunto Roberti - che merita di essere conosciuti soprattutto dai giovani atleti che praticano la vela, ai quali rivolgo l'invito ad andare a vedere la mostra allestita nella sala Fini del Magazzino 26 in Porto Vecchio proprio in occasione di questi cento anni di storia della Triestina della Vela". Come è stato ricordato, la mostra 'Ship Portraits, opere raccolte da Carlo Sciarrelli', realizzata dalla Triestina della Vela, rimarrà aperta al pubblico fino al 10 dicembre. ARC/GG/pph