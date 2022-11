Eventi: Roberti, a Corno nuova opera grazie a metodo condivisione

L'assessore all'inaugurazione della pista di pump track Corno di Rosazzo, 12 nov - "C'è soddisfazione per il taglio del nastro di un'opera pubblica realizzata con grande celerità e che risponde alle esigenze dei giovani e delle associazioni sportive, che da oggi possono disporre di uno spazio attrezzato all'interno di un comprensorio in costante ampliamento e strutturazione". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti alla cerimonia di inaugurazione della pista di pump track a Corno di Rosazzo - intitolata a Dino Granzotto - alla quale ha partecipato, tra gli altri, anche il sindaco Daniele Moschioni. L'opera, che ha avuto un costo complessivo di 130mila euro, ha beneficiato di un contributo regionale pari a 75mila euro. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, solo quest'anno l'Amministrazione regionale, relativamente alle opere pubbliche, ha stanziato per i Comuni del Friuli Venezia Giulia la cifra 'record' di 600 milioni di euro. "Parallelamente agli stanziamenti - ha aggiunto - abbiamo applicato un metodo, basato sul confronto e la condivisione con gli enti locali, al fine di destinare al meglio le risorse sul territorio". Sottolineando l'ampia partecipazione di pubblico alla cerimonia che ha visto la presenza di tanti appassionati di ciclocross con le loro bici, Roberti ha detto che nella prossima legge di Stabilità verranno immessi altri 100 milioni di euro per i Comuni della regione. "Utilizzando, da parte dell'Amministrazione regionale, sempre quel metodo improntato al dialogo con gli enti locali che ci ha consentito di conseguire un risultato come quello di oggi, che ha dato - ha concluso l'assessore - una risposta concreta e rapida alle richieste della comunità". ARC/GG/ma