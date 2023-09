Eventi: Roberti ad Alzabandiera Cavalleria a Foiba Basovizza

Trieste, 10 set - "Ci solo luoghi che devono essere onorati e rimanere sempre presenti nella vita di una comunità, e ogni evento e ricorrenza che possa ricondurre a essi è una buona occasione per essere lì e sostare in silenzio davanti al ricordo". È il pensiero dell'assessore regionale alle Autonomie locali e alla Sicurezza Pierpaolo Roberti che oggi si recato alla Foiba di Basovizza e alla Foiba di Monrupino per partecipare all'Alzabandiera promosso dalla Sezione di Trieste dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. Alla deposizione di una corona d'alloro sono seguiti gli onori militari. "Ricordare il sacrificio degli innocenti e dei valorosi - ha osservato Roberti - ci permette di ricostruire il senso profondo della nostra identità e ci rammenta che la libertà è un bene prezioso che si è alimentato nella strenua difesa della propria dignità anche attraverso terribili sofferenze". Alle cerimonie è intervenuto, tra gli altri, anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. ARC/PPH