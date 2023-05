Eventi: Roberti, Artistica '81 Trieste top club in Italia

Trieste, 31 mag - "A nome dell'Amministrazione regionale mi congratulo con l'Artistica 81 Trieste per i risultati sportivi, che la confermano tra le società di punta a livello nazionale, e per l'instancabile impegno nell'avvicinare allo sport tanti ragazzi e nel trasmettere loro i valori della perseveranza, dello stare insieme e del rispetto reciproco".



È il messaggio che l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti porterà questa sera al saggio di fine anno dell'Artistica '81, società triestina di ginnastica che ha recentemente ottenuto il diritto a gareggiare nella prossima serie A1 per il ventiduesimo anno consecutivo, grazie al terzo posto conseguito alle Final six nazionali tenutesi a Napoli.



L'evento conclusivo della stagione 2022-23 si terrà al PalaTrieste (con inizio alle ore 19.30) e vedrà esibirsi più di 400 iscritti tra bambini, ragazzi e adulti. "Un bell'esempio di sport per tutti - ha aggiunto Roberti - a testimonianza di come questo sodalizio sia prima di tutto una grande famiglia. È anche per merito di questo spirito aggregativo che l'Artistica '81 continua da tanti anni rappresentare la città e la regione ai massimi livelli in Italia". ARC/PAU/ma