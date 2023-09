Eventi: Roberti, Asd Olympic Rock esempio concretezza e determinazione

L'assessore ha partecipato all'inaugurazione della nuova parete per chi pratica l'arrampicata Trieste, 21 set - "Quella compiuta dalla Olympic Rock è un'operazione importante non soltanto per gli sportivi e gli appassionati di arrampicata o per un solo rione ma per l'intera città di Trieste. Quest'associazione sportiva ha saputo trasformare una struttura ormai inutilizzabile per la pallavolo e il basket in una palestra di roccia. Una realtà che, grazie al finanziamento concesso dalla Regione attraverso il Comune di Trieste con il sistema della concertazione, è riuscita ad ampliare notevolmente le potenzialità della palestra, che può ospitare fino a 150 atleti contemporaneamente". Questo il contenuto dell'intervento dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in occasione dell'inaugurazione della nuova parete di roccia realizzata dall'Associazione sportiva dilettantistica Olympic Rock negli spazi di proprietà del Comune di Trieste, in via Frescobaldi 23, alla quale ha preso parte tra gli altri il vicesindaco di Trieste Serena Tonel. Complimentandosi con il presidente Eric Milcovich e con tutti soci del sodalizio per l'impegno profuso per raggiungere questo traguardo, Roberti he evidenziato che "l'associazione ha dimostrato grande concretezza e capacità operativa e la Regione giudica molto positivamente l'ulteriore ipotesi d'investimento della Olympic Rock, che punta ora a recuperare anche gli spazi abbandonati all'esterno della palestra per installarvi nuove strutture per l'arrampicata, di modo da poter ospitare nel capoluogo regionale anche competizioni di carattere nazionale. Un'operazione vantaggiosa e proficua sotto tutti i punti di vista e che potrà essere realizzata in tempi molto contenuti". ARC/MA/pph