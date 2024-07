Eventi: Roberti, bene premio a Tesser che ha fatto storia Triestina

L'assessore ha preso parte al conferimento "Campionissimi" all'ex tecnico rossoalabardato Trieste, 1 lug - "Campionissimi ha sempre premiato personaggi di altissimo livello. Anche quest'anno il riconoscimento va a un grande uomo di sport come Attilio Tesser che ha legato in modo indissolubile il proprio nome a quello della Triestina. Oltre a ringraziare gli organizzatori per questa scelta ancora una volta fortunata, al mister che ha regalato tante soddisfazioni ai tifosi rossoalabardati va rivolto l'augurio di ottenere nel prossimo futuro nuovi successi all'altezza della propria capacità, professionalità e spessore umano".

Lo ha sostenuto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante la consegna del premio al tecnico Attilio Tesser che, oltre ad aver guidato la Triestina dal 2003-2005 e nella passata stagione, detiene inoltre il record di quattro promozioni dalla serie C alla serie B, conquistate con Novara, Cremonese, Pordenone e Modena.

"Il camp estivo organizzato sul prato verde di San Giovanni - ha aggiunto l'assessore - è soprattutto una bellissima iniziativa rivolta ai giovanissimi che qui possono iniziare a giocare a calcio in un ambiente sano e divertente".

"Molti di questi ragazzi coltiveranno questa passione per tutta la vita e magari qualcuno - ha concluso Roberti - potrà anche diventare uno di quei campioni di cui ha tanto bisogno in questo momento la nostra Nazionale". ARC/TOF/al