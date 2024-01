Eventi: Roberti, Buon Anno Trieste coniuga meritocrazia e solidarietà

Trieste, 6 gen - "Buon Anno Trieste continua a essere una bellissima e nobilissima iniziativa che sa coniugare i temi della solidarietà con il giusto riconoscimento a chi ha conquistato in diversi settori risultati di rilievo dando così lustro al capoluogo del Friuli Venezia Giulia".



Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti presente stasera a Buon Anno Trieste in corso di svolgimento al politeama Rossetti.



"Per questo evento, che chiude di fatto le festività, va certamente ringraziata la Confcommercio che così - sottolinea Roberti - vuole augurare ai triestini e alle imprese del territorio giuliano dodici mesi di grandi successi".



La manifestazione, giunta alla 42esima edizione, gode del sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Fondazione CRTrieste, Bat Italia, Bcc Venezia Giulia, Confidi Venezia Giulia e 50&Più Trieste.



Oltre alle Rose d'argento e di cristallo e al premio 'Bat for Innovation', nel corso della serata vengono consegnati i proventi raccolti che quest'anno sono andati all'Associazione Maruzza Fvg Odv che si occupa di cure palliative pediatriche e assistenza domiciliare, e al BaskINTerclub della Pallacanestro Interclub Muggia che promuove il "baskin", la pratica sportiva inclusiva che coinvolge anche i giocatori diversamente abili.



"Musica di qualità, scene cinematografiche memorabili, merito, voglia di crescere e di migliorare - ha concluso Roberti - sono gli ingredienti che hanno reso indimenticabile anche questa edizione di Buon Anno Trieste". ARC/TOF/pph