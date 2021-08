Eventi: Roberti, Calici di stelle a Sistiana è cin cin a buon vivere

Trieste, 7 ago - ""Calici di stelle 2021" brinda alle eccellenze vitivinicole del Friuli Venezia Giulia e al recupero del buon vivere, fatto anche di condivisione di momenti piacevoli, tra cui assaporare un bicchiere di vino pregiato in una cornice incomparabile". Si è espresso così l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti intervenendo alla prima serata di "Calici di stelle", proposta all'Infopoint ex Aiat di Sistiana. L'evento, alla presenza del sindaco Daniela Pallotta, è stato regolato dall'accesso con il green pass e si ripeterà stasera. Lo organizzano il Comune di Duino Aurisina e la Pro Loco Mitreo in collaborazione con PromoTurismoFVG. "Il connubio tra gli aromi delle terre carsiche e l'incanto di una baia stellata tra le più belle del mondo - ha osservato Roberti - è un'esperienza che non si dimentica e il richiamo della manifestazione lo dimostra". ARC/PPH