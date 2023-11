Eventi: Roberti, Carsolina Cross è sport, inclusione e solidarietà

Trieste, 26 nov - "Complimenti a Trieste Atletica che anche quest'anno ha saputo organizzare al meglio una nuova edizione di Carsolina Cross, una manifestazione sportiva di carattere internazionale in grado di coinvolgere sportivi di ogni età. Oltre ad aver portato tanti atleti oggi nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, questo evento ha soprattutto la capacità di essere inclusivo, facendo gareggiare anche bambini con disabilità intellettivo-relazionali all'interno del progetto di inclusione sportiva 'Atleti anche noi' e raccogliendo risorse importanti da destinare all'ospedale infantile Burlo Garofolo". Lo ha affermato oggi l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine della Carolina Cross, la corsa campestre curata da Trieste Atletica con il patrocinio dei Comuni di Sgonico e di Trieste che si è tenuta sui prati dell'Aerocampo di Prosecco ospitando i migliori talenti provenienti da ogni angolo d'Italia e dalla vicina Slovenia. Nel corso della manifestazione è stato dato il via ufficiale alla raccolta fondi per l'iniziativa 'Io sto con il Burlo', legata alla violenza di genere, che si protrarrà fino a domenica 17 dicembre quando si svolgerà la Corsa di Natale curata dalla Trieste Atletica assieme all'Apd Miramar. L'obiettivo dell'ospedale infantile è quello di aprire nei prossimi mesi uno spazio di supporto alle donne che subiscono qualsiasi tipo di violenza. "L'Amministrazione regionale - ha concluso Roberti - anche nei prossimi anni sosterrà questo evento che sa coniugare i valori più sani e nobili dello sport con il desiderio di fare del bene alle persone più fragili e maggiormente in difficoltà". ARC/RT/gg