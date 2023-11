Eventi:Roberti, Carsolina Cross ha valore sportivo-turistico e sociale

Trieste, 11 nov- "La Regione sostiene la Carsolina Cross perché è un'iniziativa che spicca per valore sportivo, riscontro turistico-economico a vantaggio del territorio e meritoria inclusione sociale".È il messaggio che l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha fatto pervenire agli organizzatori della corsa campestre del prossimo 26 novembre che è stata presentata oggi nel municipio di Sgonico.Roberti ha ringraziato l'Associazione Trieste Atletica "per aver organizzato minuziosamente l'evento, che rappresenta ormai una classica decisiva per la qualificazione agli europei di corsa campestre in programma a Bruxelles il mese prossimo, ma anche per aver inserito il progetto 'Atleti come noi' nella gara promozionale dedicata alle categorie esordienti. Vale molto - ha aggiunto l'assessore - il fatto che ben 120 ragazzi con disturbi intellettivo-relazioni abbiano avuto, grazie alla società sportiva triestina, l'opportunità di avviarsi alla pratica motoria sotto la guida di formazione di tecnici preparati e con un valido supporto psicologico"."Sono sicuro che la Carsolina Cross - ha concluso Roberti - rappresenterà un appuntamento da incorniciare per l'aspetto agonistico e sociale ma anche per il paesaggio dell'altopiano che offre in questa stagione ad atleti, tecnici, supporter e visitatori, con le sue caratteristiche e i suoi colori incomparabili". ARC/PPH/ma