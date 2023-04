Eventi: Roberti, Castelletto Miramare attrazione turistica importante

L'assessore all'inaugurazione dell'edificio al termine dei lavori di restauro Trieste, 28 apr - "La ristrutturazione del Castelletto è un tassello importante nell'iter di riqualificazione del parco di Miramare. Un progetto che si articola in più fasi e che si estende anche alla baia di Grignano, dove è in previsione la costruzione di un ascensore panoramico che partirà dal porticciolo e sarà una splendida attrazione di carattere turistico". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in occasione della riapertura del Castelletto di Miramare al termine dei lavori di restauro. Al taglio del nastro hanno preso parte, questo pomeriggio, anche l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, la direttrice del Museo storico e del parco del Castello di Miramare Andreina Contessa e numerose altre autorità civili e militari. Il Castelletto è l'edificio più antico del comprensorio di Miramare, progettato nel 1856 e realizzato come residenza provvisoria di Massimiliano d'Asburgo e della principessa Carlotta durante i lavori di costruzione del Castello. L'intervento ha coinvolto l'intero edificio, con il ripristino della cromia originaria delle pareti esterne, la riscoperta e il restauro delle decorazioni ottocentesche sulle pareti del piano terra, la revisione dell'impiantistica e l'efficientamento sismico della struttura. Prevista l'apertura di un bookshop negli spazi del piano terra, che sarà adibito all'accoglienza dei turisti. ARC/PAU/ma