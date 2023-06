Eventi: Roberti, cent'anni Triestina Vela segnati da trofei e bellezza

Trieste, 22 giu - "La Triestina della Vela è un sodalizio glorioso non solo per i suoi successi agonistici, testimoniati da una bacheca stracolma di trofei, ma soprattutto per essere da un secolo a questa parte interprete di valori sportivi che alimentano il bene e la crescita della comunità cittadina".



Sono parole dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che stasera parteciperà al Teatro Verdi di Trieste al concerto per i cento anni della società velica.



"Chiunque abbia trascorso degli anni alla Triestina della vela - ha rilevato Roberti - ha maturato un'esperienza indimenticabile e un legame che rimane per tutta la vita. La bellezza di andar per mare in barca a vela dalle splendide Rive, il senso di appartenenza a un club che non è esclusivo ma aperto e di fatto popolare, i momenti sociali vissuti con partecipazione sempre entusiastica contrassegnano le memorie di tante persone e compongono la storia di una società dal grande passato, ben radicata nel presente e proiettata nel futuro. Rivolgo allora i complimenti per il traguardo raggiunto - ha concluso l'assessore regionale - e auguro lunga vita alla Triestina della vela". ARC/PPH/ma