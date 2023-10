Eventi: Roberti, circolo femminile Round Table creerà grandi progetti

Trieste, 28 ott - "È un bel messaggio quello lanciato dai giovani della Round Table che anche in eventi istituzionali come quello odierno riescono sempre a perseguire l'obiettivo nobilissimo di aiutare gli altri in modo sereno e giocoso".

Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che questa mattina ha preso parte in Regione a Trieste alla cerimonia di fondazione del Ladies' Circle 18 Trieste.

Portando i saluti del governatore Fedriga, Roberti ha voluto rivolgere un augurio a questa nuova realtà.

"Facciamo un caloroso in bocca al lupo a questo primo circolo tutto al femminile del Nordest che, siamo certi, saprà realizzare iniziative importanti che come Amministrazione regionale saremo felici di appoggiare".

L'evento si è tenuto nell'ambito dell'Assemblea nazionale di metà anno della Round Table Italia in programma a Trieste fino a domani, domenica 29 ottobre.

Come precisato dagli organizzatori, il ricavato dell'intera manifestazione verrà donato, assieme all'Associazione triestina ospedaliera per il sorriso dei bambini (Astro), al Burlo Garofolo per la ristrutturazione della sala studio e giochi dell'ospedale infantile.

La Round Table è infatti un club di giovani, presente in oltre 100 Paesi del mondo, che sviluppa ogni anno iniziative benefiche a favore delle persone più in difficoltà per offrire loro un'opportunità di riscatto. ARC/TOF/pph