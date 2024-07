Eventi: Roberti, Cliff Diving porta a Trieste élite mondiale tuffi

Trieste, 10 lug - "Con il 'Vertigo Cliff Diving', Trieste si prepara ad ammirare le prodezze di 24 campioni provenienti da tutto il mondo, pronti a offrire al pubblico uno spettacolo entusiasmante in una manifestazione dal fortissimo richiamo internazionale. Ancora una volta, il capoluogo regionale e la sua piazza saranno al centro dell'attenzione mediatica, dopo i recenti appuntamenti del G7 Istruzione e della Settimana dei Cattolici con la visita del Santo Padre". L'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti è intervenuto così alla conferenza stampa, svoltasi oggi nel Municipio di Trieste, in cui è stato presentato l'evento "Vertigo Cliff Diving", che dal 12 al 14 luglio porterà in città i migliori specialisti mondiali dei tuffi dalle grandi altezze. La competizione è inserita nel circuito internazionale RedBull ed è organizzata dall'associazione Vertigo Cliff Diving (rappresentata dal presidente Edoardo Iurincich), con il contributo di Regione e Comune di Trieste. Per l'occasione, sarà allestita una piattaforma alta 27 metri presso il bacino San Giusto, con piazza Unità d'Italia a fare da sfondo alle performance degli atleti in gara. "Legare alla città di Trieste il nome di una manifestazione di tale portata - ha affermato il rappresentante della Giunta - permette di avere nei campioni che vi partecipano dei testimonial d'eccezione, senza dimenticare le ricadute positive anche in termini di turismo che queste iniziative sono in grado di offrire". Roberti ha inoltre condiviso con il sindaco Roberto Dipiazza e l'assessore comunale allo Sport Elisa Lodi il plauso rivolto allo staff organizzativo: "Mettere in piedi grandi eventi sportivi comporta difficoltà e sacrifici superabili solamente con una grande passione per lo sport e per il territorio - ha detto l'assessore -. È anche grazie al vostro impegno se Trieste si conferma un palcoscenico ideale per ospitarli". ARC/PAU/al