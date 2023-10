Eventi: Roberti, con comunità energetiche ed idrogeno Fvg precursore

L'assessore regionale al panel di Barcolana sea summit dedicato alle nuove tecnologie Trieste, 5 ott - "C'è grande attenzione da parte della Regione sui temi delle nuove tecnologie sostenibili e lo dimostra la qualità e la concretezza dei progetti finanziati e sostenuti con l'obiettivo di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini, in armonia con una visione green fortemente rispettosa dell'ambiente". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali e sicurezza Pierpaolo Roberti all'interno del Barcolana sea summit nel corso del panel dedicato al tema delle nuove tecnologie per Trieste Green. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, fin dall'inizio dell'esperienza del governatore Fedriga alla guida della Regione è stata attuata una strategia finalizzata a questo tema, "prova ne sia ad esempio il poderoso finanziamento stanziato dall'Amministrazione regionale per la costituzione della Comunità energetica della Comunità collinare del Friuli, dando sostegno al progetto presentato dai sindaci di quel territorio". "Ma la Regione - ha aggiunto Roberti - ha avuto anche la capacità di essere un soggetto precursore nella ricerca di fonti energetiche 'green' prima della guerra in Ucraina, la quale, come noto, ha costretto i paesi occidentali a un profondo cambio di rotta sul fronte dell'approvvigionamento di energia. In Friuli Venezia Giulia, infatti, è stato dato il via a una partnership transnazionale con Slovenia e Croazia che punta sull'idrogeno". Come ha spiegato l'assessore, nello specifico il progetto consiste in una collaborazione transfrontaliera, sostenuta dall'Unione europea, ispirata alla transizione verso un ecosistema integrato capace di coinvolgere i settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti, e che permetterà, con il coinvolgimento delle prestigiose istituzioni scientifiche che operano nell'area triestina, anche di sviluppare una cooperazione su ricerca e innovazione per la realizzazione di nuove soluzioni, come la costruzione di stazioni per il rifornimento e il trasporto di idrogeno. "Il messaggio che deve passare, anche grazie a momenti di riflessione come questo odierno - ha detto in conclusione Roberti -, è che investire in nuove forme di produzione energetica sostenibile significa tutelare e favorire lo sviluppo economico del territorio salvaguardano il futuro delle nuove generazioni". Infine Roberti, avendo assistito anche al panel precedente dedicato all'attività dei Carabinieri nella tutela della biodiversità e il controllo dell'ambiente, ha colto l'occasione per ringraziare l'Arma e tutte le Forze dell'ordine per la preziosa attività di monitoraggio e di indagine che viene svolta anche in questo campo. ARC/GG/ma