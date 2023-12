Eventi: Roberti, Conservatorio Tartini è vanto per Trieste e regione

L'assessore al concerto di Natale nella sala del Consiglio comunale triestino Pordenone, 21 dic - "E' un onore partecipare al concerto di Natale nella sala del Consiglio comunale nel municipio di Trieste a cura del Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" che rappresenta sicuramente un vanto per la città e per l'intero Friuli Venezia Giulia. È il secondo anno che l'Assemblea municipale di Trieste promuove questa prestigiosa iniziativa regalando una grande occasione culturale e di festa alla città. La speranza è che possa diventare una tradizione consolidata, facendo entrare nelle case dei triestini le note di Natale a corredo di un'atmosfera che i musicisti del Tartini interpretano con il consueto stile e la singolare eleganza". Sono le parole pronunciate questa sera dall'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ha partecipato al Concerto "Note di Natale" del Coro accademico del Conservatorio di Musica di Trieste "Giuseppe Tartini" nella sala del Consiglio comunale di Trieste. "Complimenti al coro e al direttore Walter Lo Nigro per la serata speciale - ha sottolineato Roberti - che contribuisce ad arricchire lo straordinario ventaglio di eventi che accompagnano il periodo di Feste in Friuli Venezia Giulia, segnando così un appuntamento artistico e culturale di primissimo livello, al pari delle grandi città europee". "Note di Natale" in Consiglio comunale a Trieste è alla sua seconda edizione dopo l'esibizione dell'Orchestra Arcobaleno nel 2022. Per l'occasione sono stati scelti i grandi classici della tradizione natalizia. Il concerto verrà trasmesso in chiaro proprio la sera di Natale alle 18 su Telequattro. Fondato nel 1903, il Tartini, che ha sede a Palazzo Rittmeyer, è uno dei tredici Conservatori storici italiani e uno dei più importanti anche in ambito europeo. Vi studiano oltre 600 allievi di varie nazionalità, che possono contare su un'offerta formativa di più di un centinaio di corsi, in massima parte di livello universitario. ARC/DL/gg