Eventi: Roberti, Coppa Aico modo migliore per festeggiare 100 anni Stv

Trieste, 2 ago - "Organizzare una bellissima regata internazionale di questo livello, che ha visto la partecipazione di 200 giovanissimi velisti, è molto importante per Trieste e per tutto il Friuli Venezia Giulia. È il modo migliore per festeggiare i cento anni della Società Triestina della Vela. L'auspicio è di rivedere a ottobre questi campioncini gareggiare nuovamente nelle nostre acque in occasione della Barcolana Young". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti che stasera ha partecipato alle premiazioni del Trofeo Aico, la regata internazionale per la classe Optimist, dedicata agli atleti dagli 8 ai 15 anni. Piccoli timonieri che per questa edizione sono arrivati anche da Cipro, Germania, Giappone, Messico, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Taiwan, Turchia e Ucraina. Nel portare i saluti del governatore Massimiliano Fedriga e dell'intera Amministrazione regionale, l'assessore Roberti ha consegnato alla presidente della Società Triestina della Vela Marina Simoni una targa della Regione Friuli Venezia Giulia per celebrare il primo secolo di attività di questo prestigioso sodalizio sportivo. "In questa occasione di festa - ha aggiunto Roberti - è doveroso ringraziare le ragazze e i ragazzi che si sono cimentati in questa regata, le loro famiglie che hanno scelto di partecipare a questo evento nonostante un calendario fittissimo di appuntamenti e i tanti volontari e collaboratori della Stv, una realtà che continua a investire sui giovani". Nel corso della cerimonia è stato ricordato che la Società Triestina della Vela, che promuove questo sport a livello agonistico e amatoriale, è da sempre impegnata nella diffusione della storia e della cultura marinaresca in tutte le sue forme ed espressioni. ARC/RT/gg