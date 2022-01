Eventi: Roberti, Corsa Bora vetrina di scorci imperdibili del Fvg

Trieste, 9 gen - "La Corsa della Bora è una splendida vetrina per il Friuli Venezia Giulia che dimostra come nell'arco di un percorso a piedi, sia pur impegnativo, sia possibile spaziare tra diversi scorci imperdibili della nostra regione". Sono parole dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, intervenuto nella piazzetta di Portopiccolo a Sistiana alle premiazioni della gara di 164 chilometri partita da Bovec, evento di punta del trailrunning invernale in Italia. Roberti ha espresso "ammirazione per i partecipanti, a partire da chi ha vinto, i quali si sono messi in gioco in una competizione così difficile, e per gli organizzatori, bravi a confermare una manifestazione che dà lustro e promozione al nostro territorio". L'assessore ha evidenziato, infine, "l'importanza di aver ripristinato il tragitto in Slovenia, che si era dovuto abbandonare per le note ragioni di pandemia nell'edizione 2021". ARC/PPH/al