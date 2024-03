Eventi: Roberti, de Banfield onlus in campo per Settimana cervello

Trieste, 13 mar - "L'attività dell'associazione de Banfield rappresenta, da oltre 35 anni, un prezioso contributo per le persone anziane fragili e, in particolare, per quelle con malattie mentali tra cui demenza e Alzheimer. Le iniziative che organizza durante l'anno sono preziose per far conoscere al pubblico il proprio operato e per promuovere, come nel caso della 'Settimana del cervello', un corretto stile di vita che passa anche attraverso una mente attiva. La Regione continuerà ad appoggiare questa l'associazione e le opere di sensibilizzazione che sostiene". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha partecipato all'evento "Il cervello scende in piazza" in corso in piazza della Borsa a Trieste. L'iniziativa è organizzata dall'associazione de Banfield onlus, assieme al Comune di Trieste e con il contributo della Fondazione Finney, nell'ambito della campagna globale di sensibilizzazione "La settimana del cervello", promossa in tutto il mondo nel mese di marzo con numerose attività ed eventi per condividere l'impatto che la scienza del cervello ha sulla nostra vita quotidiana. Roberti ha visitato lo stand allestito in piazza della Borsa, aperto dalle 9 alle 19 da oggi al 17 marzo e al cui interno sono organizzati giochi per l'allenamento del cervello, esercizi di stimolazione cognitiva per persone con demenza, consulenze professionali per l'assistenza all'anziano e alla persona con malattie mentali e un ciclo di conferenze giornaliere sul tema del cervello e dell'invecchiamento sano. Tra queste si è svolto oggi, alla presenza dell'assessore regionale e della vicepresidente dell'associazione de Banfield Mariella Magistri, l'incontro "Invecchiare bene e con energia" con l'intervento della prof.ssa Maria Luisa Princivalli, cofondatrice dell'Università della Terza Età "Danilo Dobrina". "Penso che trasmettere l'importanza di un invecchiamento attivo e in salute - ha osservato Roberti - sia un passo fondamentale da compiere in un'ottica di prevenzione di patologie croniche e degenerative. Dobbiamo fare in modo che l'allungamento dell'aspettativa di vita media porti con sé una migliore qualità della vita stessa". ARC/PAU/pph