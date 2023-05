Eventi: Roberti, divulgazione scientifica determinante per ambiente

L'assessore all'inaugurazione della mostra 'Dentro e fuori dall'acqua' Trieste, 24 mag - "La Regione sostiene con convinzione le iniziative di divulgazione scientifica, in particolare quelle rivolte ai giovani, i quali hanno predisposizione e sensibilità maggiori rispetto alle generazioni più mature di portare avanti quelle buone pratiche necessarie a salvaguardare l'ambiente". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti in occasione dell'inaugurazione della mostra fotografica 'Dentro e fuori dall'acqua' nella sala 'Trieste città della conoscenza' della Stazione centrale di Trieste nell'ambito della rassegna 'Festival dell'Oceano'. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, "ci troviamo di fronte a una rassegna fotografica di grande suggestione, non solo per la qualità delle immagini, ma anche per il modo singolare di raccontare un ambiente marino di piccole dimensione ingrandendolo e mettendo in luce aspetti poco noti". Inoltre, riflettendo sul tema dei cambiamenti climatici l'assessore ha sottolineato come essi siano concreti, anche in considerazione anche delle recenti alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna. "Accanto a questi fenomeni accaduti nei giorni scorsi, che intaccano direttamente la vita delle persone, ce ne sono altri, meno percepibili, ma anch'essi importanti perché segnalano che qualcosa sta cambiando. Mi riferisco ad esempio alla scomparsa di una singola specie di alga o al lento mutamento della fauna ittica: situazioni che proprio la scienza e iniziative come questa hanno il merito di mettere in luce, ricordandoci quanto sia importante in molti casi correggere il nostro approccio con la natura". ARC/GG/pph