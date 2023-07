Eventi: Roberti, festa patronale S. Ulderico è tradizione millenaria

Udine, 7 lug - "La festa patronale di Sant'Ulderico è un appuntamento di antichissimo corso e una pietra miliare significativa della nostra storia e cultura. Si svolge da ben 1.050 anni in un luogo altrettanto carico di valore storico come la pieve di Dolina, che già all'inizio del XIV secolo era la seconda più importante del territorio triestino e custodisce un archivio storico inestimabile di scritti medievali in codici rari. Un patrimonio, quindi, fatto sia di usi e costumi sia di testimonianze storiche, artistiche e culturali, perpetrato nel tempo grazie all'impegno encomiabile di un'intera comunità". Sono i concetti espressi dall'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, a margine della Santa Messa Pontificale celebrata oggi a Dolina di San Dorligo della Valle in occasione della 1050esima festa patronale della Pieve Matrice di Sant'Ulderico. Alla funzione ha partecipato anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. La solenne Celebrazione Eucaristica, officiata dal vescovo di Trieste Enrico Trevisi, è stata preceduta dalla tradizionale processione chiesa medievale di San Martino (sul colle di Berce, sopra Dolina) alla volta della Pieve Matrice, accompagnata dai colpi di cannone a salve dal Castello di San Servolo. In programma, al termine della cerimonia, il concerto dell'Orchestra di rappresentanza del Corpo musicale dell'Esercito della Repubblica di Slovenia, diretto da Aljosa Deferi. ARC/PAU/gg