Eventi: Roberti, grande attività Tennis Club Triestino con giovani

Trieste, 22 giu - "Il Tennis Club Triestino rappresenta un sodalizio che svolge un'attività meritoria sia per l'organizzazione di tornei, che vedono protagonisti in molti casi i campioni di domani, e sia per quanto fa per avvicinare allo sport i giovani e, in particolar modo, cercando di collaborare con le scuole". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore ragionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante le premiazioni della XIII edizione del torneo internazionale di tennis under 12 'Trofeo città di Trieste'. Come ha spiegato l'esponente della Giunta portando i saluti del governatore Fedriga, "è significativo assistere alle finali di questa categoria ammirando non solo le potenzialità future dei giocatori e delle giocatrici ma anche la grinta che viene messa in campo, che non ha niente da invidiare a quella degli atleti più grandi e affermati". Roberti infine ha sottolineato come lo sport sia un fattore di grande importanza per lo sviluppo e la crescita dei giovani, in quanto forma il carattere attraverso dei valori sani, come la lealtà, l'amicizia e lo spirito di sacrificio. "E infine - ha concluso l'assessore - la pratica sportiva è anche una forma di prevenzione basilare per mantenere, negli anni, il fisico in un buon stato di salute". ARC/GG/pph