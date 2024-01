Eventi: Roberti, grazie a volontari associazione disabili Ts

L'assessore ha visitato la sede dell'associazione 'La strada dell'amore' e partecipato alla messa officiata dal vescovo Trevisi Trieste, 10 gen - "In primo luogo colgo l'occasione per esprimere il ringraziamento della Regione a tutti coloro che mettono a disposizione il loro impegno e il loro tempo per offrire la possibilità alle persone disabili di relazionarsi con gli altri e di poter esercitare la manualità nei laboratori creativi, che sono anche importanti strumenti di inclusione". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine dell'incontro nella sede dell'associazione 'La strada dell'amore' alla presenza, tra gli altri, del vescovo Enrico Trevisi, il quale ha officiato la messa celebrata nella sala dell'Onlus che dà sostegno e solidarietà alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Come ha aggiunto l'esponente della Giunta regionale, assume un'importanza significativa anche la possibilità per i familiari di accompagnare e di essere vicini alle persone loro care in un prezioso percorso di socializzazione e di sviluppo delle aspirazioni creative. "Questi sono spazi di un centro importante, di grande valore umano e di impegno sociale, che si trova in una zona della città non centrale, ma il suo ruolo e la sua attività - ha concluso Roberti - sono centrali per la comunità triestina". ARC/GG/pph