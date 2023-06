Eventi: Roberti, importante celebrare liberazione Ts da Jugoslavia

Ammainabandiera solenne per la Giornata che ricorda la fine dell'occupazione titina Trieste, 12 giu - "Una giornata importantissima perché ricorda la fine di un'occupazione feroce che ha generato morti e sparizioni e che voleva strappare Trieste e Gorizia all'Italia". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali a margine dell'Ammainabandiera solenne per la giornata che celebra la liberazione della città di Trieste dall'occupazione jugoslava del 1945. Come ha ricordato l'esponente della Giunta, all'epoca gli occupanti imposero a Trieste addirittura il cambio di fuso orario per tentare di staccare anche psicologicamente la città dall'Italia. Roberti ha poi sottolineato come la celebrazione di oggi assuma un valore ancora più rilevante alla luce della recente decisione del governo sloveno di cancellare la Giornata dedicata alle vittime del comunismo. A tal riguardo "ci dà speranza - ha concluso Roberti - la bella iniziativa assunta da una delle associazioni slovene più importanti in Italia, la quale sta raccogliendo le firme per sollecitare il governo di Lubiana a ritornare sui propri passi ripristinando la Giornata". ARC/GG/ma