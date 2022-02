Eventi: Roberti, importante indotto da Campionati corsa campestre

Trieste, 9 feb - "I Campionati italiani di corsa campestre a Trieste centrano un doppio risultato: è infatti una manifestazione di altissimo profilo da un punto di vista sportivo che al tempo stesso garantirà concreti benefici economici al nostro territorio. Le risorse investite dalle istituzioni per la riuscita di questo importante evento, che vede la partecipazione di migliaia di persone tra atleti e accompagnatori in un periodo dell'anno tra i meno vivaci dal punto di vista turistico, produrranno un indotto di centinaia di migliaia di euro, rappresentando una boccata di ossigeno per i commercianti, albergatori e ristoratori di Trieste e del Carso colpiti duramente dalla pandemia".

Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante la conferenza stampa di presentazione dei Campionati italiani di corsa campestre, che si terranno a Trieste il 12 e 13 marzo.

Nel portare i saluti del governatore Fedriga, Roberti ha sottolineato l'impegno profuso dagli assessori Tiziana Gibelli (Sport), Sergio Emidio Bini (Turismo) e Riccardo Riccardi (Protezione civile) per la perfetta riuscita della manifestazione che porterà nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia oltre quattromila atleti dai 14 anni in su, mettendo in palio ben 16 titoli nazionali.

"Si tratta di una sfida difficile e affascinate, oltre a essere l'unico titolo italiano del mondo dell'atletica organizzato in Friuli Venezia Giulia - ha ricordato Roberti -. Il pool di enti e istituzioni stanno dando il massimo supporto a questo evento che la Fidal ha assegnato a Trieste Atletica, l'associazione sportiva che dal 2015 dà vita alla Carsolina, la gara nazionale di cross in programma ogni novembre sul Carso triestino".

I Campionati italiani di corsa campestre avranno luogo nell'ambito della Festa del cross in calendario dal 6 al 13 marzo. Siti principali dell'evento l'aerocampo di Prosecco e l'impianto Ervatti che si trovano nel Comune di Sgonico.

Tra gli obiettivi degli organizzatori anche la promozione delle attività delle associazioni sportive cittadine attraverso una serie di eventi dimostrativi e interattivi nelle principali piazze di Trieste. Inoltre, la Stazione Marittima ospiterà sabato 12 marzo il convegno sul presente e futuro dell'Atletica leggera mentre piazza Unità sarà il palcoscenico sia della sfilata degli atleti che delle premiazioni finali. ARC/RT/ma