Eventi: Roberti, in Trieste Mistica contaminazioni di una città unica

Trieste, 12 mar - "La pubblicazione del libro 'Trieste Mistica' contribuisce a far conoscere una città unica, figlia di contaminazioni che hanno portato ricchezza e sviluppo nel passato e lasciato tracce indelebili negli edifici di culto che vi si ritrovano". Sono parole dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, intervenuto all'auditorium del Museo Revoltella alla presentazione del volume curato da Fulvio Longato per i testi e da Gabriele Crozzoli per la parte fotografica nell'ambito delle iniziative per il centenario dell'Università degli studi di Trieste. "'Trieste Mistica', che la Regione sostiene e della cui idea iniziale sono stato al corrente, rappresenta un bel biglietto da visita per mostrare come tante differenti confessioni religiose convivano insieme in armonia nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia", ha rilevato Roberti. La serata al Revoltella, introdotta dal rettore dell'Ateneo giuliano Roberto Di Lenarda, si è incentrata su una lezione magistrale di Luciano Violante sul tema "Laicità e pluralismo religioso in democrazia", tenuta davanti a una sala gremita, presenti rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il segretario generale dell'Ince Roberto Antonione, e tutte le principali autorità religiose delle città per le diverse fedi, intervenute dal palco dell'auditorium. ARC/PPH/al