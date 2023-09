Eventi: Roberti, iniziative Azzurra Basket fanno crescere i giovani

Trieste, 2 set - "È una grande soddisfazione vedere quanti giovani siano giunti a Trieste da molte zone d'Italia per partecipare al torneo Don Marzari, organizzato dall'Azzurra Basket Trieste. Una manifestazione che inoltre, svolgendosi in una delle piazze più note e frequentate della città, rende ancora più visibile l'importante attività sportiva che viene svolta per far crescere i nostri ragazzi e le nostre ragazze". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante le finali del torneo Don Marzari che si sono svolte oggi in piazza Ponterosso a Trieste. La manifestazione, dedicata ai piccoli campioni del minibasket, è giunta alla sua 28esima edizione. "Va rivolto un plauso agli organizzatori di questa bellissima iniziativa. È questo il modo migliore per avvicinare i giovani a quei valori - ha sottolineato Roberti - che sono alla base di una disciplina sportiva così amata come la pallacanestro". ARC/RT/gg