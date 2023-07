Eventi: Roberti, iniziative Irci Ts hanno alto valore culturale

Trieste, 14 lug - "Da quarant'anni l'Irci di Trieste propone iniziative di altissimo livello a tutela delle culture e delle tradizioni minoritarie che rappresenta. La Regione è grata a questo Istituto per l'impegno profuso da numerosi volontari nel raccontare il territorio tramite l'arte, la cultura, la musica e molte altre forme, portando alla luce preziose testimonianze del passato e del presente altrimenti poco conosciute".



È il commento dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine dell'inaugurazione della mostra "Illustrissimi. La pubblicità nel segno di tre grandi illustratori", nella sala espositiva dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (Irci) di Trieste.



Sono esposte, a quarant'anni dall'analoga mostra che si tenne nel Castello di San Giusto, le tavole originali di Giampaolo Amistici, Giuliano Bartoli e Tomislav Spikic realizzate negli anni '80 e '90 per campagne promozionali legate a grandi marchi industriali e commerciali, nonché opere pittoriche più recenti firmate da Giuliano Bartoli assieme a Patrizia Elli.



L'esposizione è curata da Roberto Curci ed è aperta da domani fino al 3 settembre, a ingresso libero, tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. ARC/PAU/gg