Eventi: Roberti, libro Talotti accolto con affetto da comunità

Pubblicato postumo il romanzo del campione di salto in alto scomparso nel 2021 Udine, 10 giu - "Fa enorme piacere riscontrare il forte interesse che ha suscitato nella comunità l'uscita postuma del libro di Alessandro Talotti. Una pubblicazione molto attesa perché tiene vivo il ricordo di una persona che era molto più di un campione sportivo e che, sebbene in un arco di tempo purtroppo breve, ha saputo lasciare il segno nei cuori di molte persone come atleta, organizzatore, compagno di vita, padre, amico". Sono le riflessioni che l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha condiviso oggi alla presentazione postuma del romanzo "Giallo alle Olimpiadi di Parigi" di Alessandro Talotti, indimenticabile saltatore in alto della Nazionale scomparso a soli quarant'anni nel maggio del 2021. L'incontro si è svolto nella Casa della Contadinanza presso il Castello di Udine, alla presenza tra gli altri del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, del vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, della moglie e del figlio di Alessandro Talotti e dello staff di UdinJump Development, la manifestazione ideata dallo stesso Talotti e dedicata esclusivamente al salto in alto con la partecipazione dei migliori specialisti del mondo. Il romanzo narra l'intrigante storia di Livio Marosa, centometrista azzurro, personaggio frutto della fantasia di Talotti, e delle sue vicissitudini durante i Giochi di Parigi del 2024. Un racconto che porta il lettore ad immergersi totalmente nell'ambiente sportivo, dentro e dietro le quinte di una manifestazione come le Olimpiadi, che rappresenta una tappa fondamentale nella vita di ogni atleta. ARC/PAU/gg