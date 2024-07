Eventi: Roberti, Memorial Figli delle Stelle per non dimenticare

Trieste, 20 lug - "La partecipazione di tante persone a questa manifestazione testimonia il grande sentimento di affetto che suscita il ricordo dei due agenti di polizia uccisi cinque anni fa all'interno della Questura. Alla loro memoria si associa quest'anno anche il pensiero dedicato a due operatori dell'informazione che ci hanno lasciato prematuramente: Giovanni Cernoia, storico giornalista dell'ufficio stampa del Comune di Trieste e il fotografo Paolo Giovannini, entrambi validi professionisti che in molti abbiamo avuto modo di conoscere e stimare". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine del calcio di inizio del Memorial "Figli delle Stelle", quadrangolare a cui partecipano le rappresentative della Polizia, dei giornalisti, dei politici e del 118 per ricordare gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, e quest'anno anche Giovanni Cernoia e Paolo Giovannini. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, momenti come questo danno un significato speciale all'appartenenza a una comunità, "che non vuole dimenticare chi ha speso la propria vita al servizio dei cittadini nell'ambito della sicurezza e dell'informazione". "Due categorie - ha continuato Roberti - che contribuiscono a far sentire i cittadini liberi nella loro quotidianità: liberi dai rischi della criminalità e liberi di essere informati. Per questo, anche in futuro, il Memorial sarà un'occasione importante di stimolo per lavorare, ognuno nel proprio ambito, con sempre più impegno, partendo dall'esempio lasciatoci in eredità da chi non c'è più". Tra le autorità presenti, oltre all'assessore Roberti, anche il vicesindaco di Trieste Serena Tonel e il questore Pietro Ostuni. ARC/GG