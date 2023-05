Eventi: Roberti, Memorial Sedmak-Bressan è orgoglio per sport Fvg

Trieste, 21 mag - "La presenza oggi della campionessa giuliana Silvia Stibilj rende questo evento sportivo di livello internazionale ancora più coinvolgente: Trieste e il Friuli Venezia Giulia sono onorati di ospitare atleti di così alto livello, che ci confermano sempre all'apice in questo sport".



Lo ha affermato l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, a margine del memorial di pattinaggio artistico di livello mondiale "Sedmak - Bressan", che quest'anno rappresenta l'unica tappa in territorio europeo della AIS 2023, Artistic International Series 2023, semifinale Coppa del mondo.



L'evento è organizzato dal 1981 dalla Ads Polet nell'impianto di pattinaggio di Opicina e vedrà esibirsi nelle vesti Anna Karenina la ex pattinatrice artistica a rotelle, campionessa mondiale nella disciplina della solo dance, che proprio in quel ruolo vinse il Mondiale nel 2016. ARC/EP