Eventi: Roberti, meritato successo festa dell'ingegno a Trieste

Trieste, 2 set - "Una manifestazione che si rivolge ai giovanissimi e il cui successo, più che meritato, si fonda sull'entusiasmo degli organizzatori che sono riusciti a costruire un evento capace di attirare tantissime persone". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti portando il saluto del governatore a 'Trieste Maker Faire', la due giorni allestita in piazza Unità e dedicata alla festa dell'ingegno. Come ha spiegato l'assessore, la vitalità di Trieste è testimoniata dal numero di eventi che nella giornata odierna si svolgono contemporaneamente nel centro cittadino e, tra questi, la festa dell'ingegno rappresenta un modello per la finalità didattica unita a quella del divertimento. Ad arricchire l'edizione di quest'anno, come ha ricordato l'esponente della Giunta regionale, c'è anche la presenza del Mammut, per l'occasione trasferito all'esterno dall'esposizione allestita dentro il Palazzo della Regione. Infine Roberti ha concluso affermando che Trieste Maker Faire potrà sempre contare sul supporto delle istituzioni in virtù di un percorso di qualità che ha saputo riscuotere, edizione dopo edizione, l'interesse di un così vasto pubblico. ARC/GG