Eventi: Roberti, mostra Silvestri all'Irci accresce offerta culturale

Trieste, 6 ott - "La mostra dell'Irci dedicata a Tullio Silvestri accresce l'offerta culturale di Trieste in un momento di straordinario afflusso turistico legato alla Barcolana e si ricollega idealmente al centenario de 'La coscienza di Zeno', proposta in questi giorni al Rossetti, ripensando al fatto che Silvestri fu amico di Svevo oltre che di Joyce e di altre personalità di spicco del Novecento". È la riflessione che l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha portato al taglio del nastro dell'esposizione "Dalla Venezia Giulia alle Biennali: Tullio Silvestri 1880-1963" nella sede dell'Irci di via Torino a Trieste. Silvestri, artista libero ed eclettico, fu pittore influenzato in origine dall'impressionismo tedesco che seppe attingere ai grandi movimenti culturali e artistici europei per restituirli a una sua personale interpretazione, spaziando tra la ritrattistica, il sacro, il lavoro, vedute e interni, momenti di svago. Dopo aver frequentato brevemente l'Accademia di Belle Arti di Venezia, vagò per l'Europa prima di tornare, quasi da autodidatta, brevemente a Venezia e approdare a Trieste nel 1906. Nel 1928 si trasferì a Roma da dove si spostò nuovamente a breve distanza per prendere residenza a Venezia. Zoppola fu il paese friulano che, infine, l'artista scelse come sua patria definitiva. Roberti ha ringraziato i vertici dell'Irci, con il presidente Franco Degrassi e il direttore Piero Delbello "per la passione e la professionalità che hanno reso possibile l'allestimento, prova di un sistema culturale raccordato con quello turistico che in Friuli Venezia Giulia lavora bene". All'inaugurazione era presente anche il sindaco di Zoppola Antonello Tius. ARC/PPH