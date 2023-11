Eventi: Roberti, mostra 'Ship portraits' regalo a città Trieste

Inaugurata l'esposizione organizzata per i cento anni della Triestina Vela Trieste, 10 nov - "La mostra 'Ship portraits' è un regalo alla città di Trieste, indissolubilmente legata al mare e alla navigazione, da parte della Triestina della Vela che nell'arco del 2023 ha celebrato il centenario della propria fondazione con un'ampia schiera di iniziative di pregio. Mi complimento a nome dell'Amministrazione regionale con tutti i soci che danno lustro a questa associazione, non soltanto attraverso i risultati sportivi finora conseguiti, ma anche con la partecipazione volontaria e attiva alla vita associativa". Con queste parole l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti è intervenuto questa mattina a Trieste portando il saluto della Giunta all'inaugurazione della mostra "Ship portraits", visitabile al Magazzino 26 in Porto Vecchio da domani al 10 dicembre. Organizzata dalla Società Triestina della Vela nell'ambito delle iniziative per i cento anni del sodalizio, l'esposizione comprende una considerevole parte della quadreria raccolta da Carlo Sciarrelli dedicata alla pittura di marina, alcuni strumenti di misurazione tecnica d'epoca e i mezzi scafi di legno, che da manufatti di progettazione nautica sono diventati oggetti d'arte. La collezione Sciarrelli di "Ship portraits", frutto di una lunga, appassionata e colta ricerca, restituisce uno sguardo originale sulla pittura figurativa dedicata alla riproduzione delle imbarcazioni, attraverso un ventaglio delle opere dei più interessanti autori italiani, europei ed internazionali. Una sezione speciale è dedicata ai marinisti triestini ottocenteschi, che con i loro quadri testimoniano la vitalità commerciale di Trieste e del suo legame con il mare. Hanno tagliato il nastro, assieme all'assessore Roberti, il presidente della Triestina della Vela Marina Simoni e l'assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi. ARC/PAU