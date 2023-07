Eventi: Roberti, Narodni dom investe su futuro per intera comunità

Inaugurata a Trieste la sala multimediale per la divulgazione della cultura minoritaria slovena Trieste, 13 lug - "L'inaugurazione del centro multimediale all'interno del Narodni dom di Trieste rappresenta un investimento sul futuro per l'intera comunità regionale. In questo spazio si trovano testimonianze della cultura della minoranza slovena che saranno fruibili a tutta la cittadinanza. La specialità di questa regione, a distanza di 60 anni, resta di attualità proprio grazie alla complessità identitaria e linguistica che la caratterizza. In questo contesto il centro multimediale, realizzato tramite l'impiego di fondi europei, si pone come un tassello ulteriore che dimostra come lavorare assieme possa portare a risultati importanti". È quanto ha affermato oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in occasione dell'inaugurazione del centro multimediale Stik, sorto negli spazi del Narodni dom di Trieste nell'ambito del progetto strategico "Primis" finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Slovenia 2021-27. L'evento è stato organizzato dall'Unione culturale economica slovena (Skgz) e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene (Sso), in collaborazione con la Fondazione Narodni dom. Obiettivo del progetto la creazione complessiva di quattro centri multimediali tra Italia, Slovenia e Veneto orientale e numerose altre attività al fine di valorizzare il patrimonio linguistico, culturale e naturale comune delle minoranze dell'area programma e di attrarre un turismo culturale sostenibile. "La nostra è un'area per sua natura multiculturale e multilinguistica - ha ricordato Roberti -, caratterizzata dalla presenza di quattro lingue ufficiali che la rendono unica rispetto ad altri territori in Italia e in Slovenia. L'auspicio è che il progetto possa contribuire a una nuova percezione dell'identità multiculturale e multilinguistica sia per i turisti sia per i residenti". Il centro multimediale Stik si dota di piattaforme digitali all'avanguardia ed è concepito per raccontare la cultura, le tradizioni e la storia della comunità slovena offrendo ai visitatori un'esperienza interattiva coinvolgente. ARC/PAU/pph