Eventi: Roberti, nuovo corso Triestina calcio promette soddisfazioni

Trieste, 12 lug - "Dalla Triestina, viste le premesse di serietà mostrate dalla nuova proprietà, potranno venire grandi soddisfazioni, dopo anni difficili: c'è un lungo lavoro da fare, ma c'è anche grande fiducia". È quanto ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti intervenuto a Palazzo Gopcevich a Trieste alla presentazione di Attilio Tesser, nuovo allenatore della formazione rosso-alabardata, che l'anno scorso è riuscita in extremis a permanere in serie C. La società calcistica è ora nelle mani del fondo americano Lbk Capital Llc guidato da Ben Rosenzweig, presente alla conferenza stampa insieme al nuovo direttore generale Alex Menta, mentre il Comune era rappresentato dall'assessore Giorgio Rossi. Roberti ha dato il benvenuto al nuovo sodalizio e il bentornato a Tesser, che era già stato sulla panchina della Triestina tra il 2003 e il 2005. L'assessore regionale si è detto sicuro che "il nuovo corso rosso-alabardato saprà recuperare il coinvolgimento della città e l'entusiasmo dei tifosi dopo un periodo in cui il legame si era un po' sfilacciato", complice l'andamento deludente delle ultime stagioni. La squadra sarà in ritiro a Ravascletto dal 21 luglio dove preparerà l'amichevole stagione di lusso con la Lazio, in programma il giorno 23, mentre il direttore sportivo Menta, d'intesa con l'allenatore, definirà la rosa tra nuovi acquisti, cessioni e conferme. Tesser ha detto ai cronisti di volere una squadra che ha fame e che gioca con il cuore; il tecnico di Montebelluna, reduce dalla panchina del Modena, sarà supportato nel suo staff, tra gli altri, dagli ex giocatori alabardati Mark Strukelj e Leonardo Cortiula. ARC/PPH/al