Eventi: Roberti, nuovo Rotary club Ts testimonia crescita territorio

Trieste, 21 gen - "La nascita del Rotary club Trieste International è un momento di festa per la comunità cittadina e regionale, ma anche la testimonianza di un territorio che sta crescendo sia dal punto di vista economico che demografico. Non c'è crescita senza il supporto fondamentale del mondo del volontariato e lo spirito di servizio che anima le persone che vi operano". Così l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti è intervenuto alla cerimonia della consegna della Carta costitutiva del nuovo Rotary club Trieste International, il certificato del Rotary International che sancisce la nascita del quarto Rotary club a Trieste e il 96esimo del distretto 2060 Nord-est. La cerimonia ha avuto luogo questa mattina a Trieste presso la sede di Mib Trieste School of management. Il Rotary è un'associazione mondiale di imprenditori e professionisti che prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell'esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e pace. "Il motto rotariano 'Servire al di sopra di ogni interesse personale' - ha detto Roberti - può essere fonte di ispirazione per ogni cittadino, per trasformare ogni giorno valori e principi in gesti concreti a sostegno di chi ha bisogno: a volte anche piccole iniziative possono assumere un grande valore". Il nuovo Rotary club si affiancherà agli altri tre club triestini per valorizzare i principi fondanti del Rotary e per condividere la passione del servire la comunità e migliorare la vita delle persone. Venticinque i nuovi soci, provenienti da ben sette nazioni diverse, con una rappresentanza femminile superiore al 30 percento. Elevata anche la diversificazione professionale degli iscritti, a testimonianza della multiculturalità di Trieste e della sua visione aperta che favorisce l'integrazione di persone di origini diverse per etnia, sesso, tradizioni, lingua e attività. Nel corso dell'incontro si sono susseguiti gli interventi del socio fondatore e primo presidente del Rotary club Trieste International Fabio Radetti, della governatrice del distretto 2060 Tiziana Agostini e dell'amministratore delegato di Mib Trieste Vladimir Nanut sui temi della leadership dell'ottimizzazione dei rapporti internazionali in campo scientifico e associativo. L'evento si è concluso con la consegna ufficiale della Carta costitutiva al club, del certificato del Rotary International, del certificato di adesione e della spilla del Rotary International ai soci fondatori. ARC/PAU/gg