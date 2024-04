Eventi: Roberti, Obermun avvicina giovani a politica e istituzioni

Trieste, 4 apr - "Obermun è un'iniziativa assolutamente lodevole portata avanti nel tempo dal liceo Oberdan. Le finalità di questo progetto coincidono alla perfezione con quelle della Regione: avvicinare i giovani al mondo della politica e delle istituzioni, facendo comprendere loro quali siano i meccanismi decisionali che sono alla base delle nostre democrazie. Questi ragazzi e queste ragazze, provenienti anche da alcuni Paesi europei, saranno certamente protagonisti di un'esperienza avvincente e significativa".

Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti alla presentazione dell'ottava edizione del progetto Obermun.

L'iniziativa, ospitata dal liceo scientifico statale Guglielmo Oberdan di Trieste e organizzata in partnership con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e Central european initiative (Cei), si svolgerà dal 12 al 14 aprile 2024.

Come ormai da tradizione, i quaranta giovani tedeschi, francesi, svedesi, austriaci e italiani partecipanti a Obermun 2024 avranno la possibilità di simulare una situazione analoga a quella vissuta all'interno di sei assemblee delle Nazioni Unite. L'obiettivo è quello di incoraggiare un confronto costruttivo su temi di interesse globale.

"Purtroppo viviamo un periodo di sempre minore partecipazione in tutti i settori, anche nella vita democratica del nostro Paese con forme di astensionismo in preoccupante ascesa - ha ricordato Roberti -. Questo è la conseguenza di una scarsa conoscenza di quanto accada all'interno delle istituzioni pubbliche".

"Obermun mette invece questi giovani nelle condizioni di fare un'esperienza che aiuta a far capire quale sia il senso di un processo democratico e cosa significhi prendere delle decisioni complesse a seguito di un dibattito fra coetanei con idee e punti di vista molto diversi da loro. Decisioni che, codificate in un documento, possono diventare strategiche per il nostro futuro".

Tra gli argomenti che saranno dibattuti a Trieste la prossima settimana troviamo infatti le politiche nazionali per scongiurare il rischio di coinvolgimento dei minorenni in attività criminali, la prevenzione dei disastri ambientali all'origine delle migrazioni di carattere climatico, lo sviluppo di tecnologie innovative per prevenire l'inquinamento dei mari, le iniziative per ridurre la fuga dei cervelli e per debellare la schiavitù infantile, il diritto a una alimentazione certa e sicura per i civili che si trovino in zone di guerra, la messa al bando delle mine anti-persona e le misure per contrastare la diffusione delle fake news nei social media.

"L'augurio - ha concluso Roberti - è che un'iniziativa arricchente come Obermun possa essere la base per ricoprire in futuro incarichi di rilievo all'interno delle istituzioni. Abbiamo infatti un estremo bisogno di giovani che abbiano la voglia e la determinazione di occuparsi seriamente della cosa pubblica".

Sono ben 160 i ragazzi e le ragazze coinvolti nell'organizzazione di Obermun 2024, una manifestazione che gode del patrocinio dell'Università di Trieste, dell'International centre for theoretical physics, dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale e dell'Icgeb.

L'evento è inoltre sostenuto da Samer&Co, Fondazione Brovedani e Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali ed è supportato da Insiel, Ulcigrai e Opera figli del popolo. ARC/TOF/ma