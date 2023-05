Eventi: Roberti, "Olio di Muggia" è concorso che può crescere ancora

Muggia, 15 mag - "Olio di Muggia" è un concorso consolidato che valorizza una delle tipicità del nostro territorio, la produzione dell'olio extravergine di oliva, e che ha tutti i titoli per crescere ulteriormente come manifestazione capace di coinvolgere i cittadini e anche i turisti dell'enograstronomia con eventi collegati e momenti di festa e di cultura". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che ha preso parte oggi nella sala consiliare del Comune di Muggia alla premiazione dei vincitori del concorso olivicolo giunto alla sua 19esima edizione e realizzato in collaborazione con il Comune di San Dorligo della Valle - Dolina. Come ha sottolineato il sindaco Paolo Polidori, intervenuto con gli assessori Elisabetta Steffè e Alessandra Orlando, si è trattato di momento felice per i produttori nostrani, in una fase in cui c'è bisogno di sviluppare le nicchie del chilometro zero. Il concorso è stato diviso in due sezioni: produttori, che comprende aziende agricole e frantoi, e amatori, dedicato a operatori privati. Nella categoria "produttori" a vincere è stata l'Azienda Agricola Santa Barbara di Nidia Sega, su sei partecipanti complessivi. Quattro invece nella categoria "amatori", dove ha vinto Maria Anna Cociani. ARC/PPH/ma