Eventi: Roberti, orgoglio Fvg per legame con Frecce Tricolori

L'assessore a Rivolto per la festività della Madonna di Loreto Trieste, 12 dic - "L'orgoglio di celebrare questa giornata all'interno di un sito militare che rappresentata il forte legame che unisce un simbolo vincente dell'Italia come la pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori al Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto oggi all'aeroporto militare di Rivolto l'assessore regionale alle Autonomie locali e alla Sicurezza Pierpaolo Roberti in occasione della celebrazione della festività della Madonna di Loreto, patrona degli aviatori. Alla cerimonia, tra le altre autorità, ha preso parte anche il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, profonda è la gratitudine che l'Amministrazione regionale rivolge alle donne e agli uomini dell'Aeronautica militare, per un impegno non solo a difesa dei confini nazionali ma anche in quelle zone di guerra dove la presenza dell'Italia è declinata alla ricerca di una situazione di pace. "Soprattutto in questi ultimi mesi, con un conflitto militare in atto alle porte dell'Europa, sentiamo tutti - ha continuato Roberti - l'importanza di poter disporre di un apparato di difesa all'avanguardia assieme agli altri stati dell'Alleanza Atlantica. Questo attribuisce ancora più responsabilità alle Istituzioni nell'essere vicine ai nostri militari, affinché gli ideali di democrazia e libertà della Repubblica - ha concluso - siano sempre custoditi e protetti". ARC/GG/pph